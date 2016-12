De la vision à la réalité

La plus importante manifestation mondiale pour le secteur des transports commerciaux et de la logistique s’est tenu du 22 au 29 septembre à Hanovre. L’efficience énergétique et l’optimisation des flux de personnes et de marchandises ont été des thèmes centraux.

Le salon de l’automobile de Francfort (IAA) est le salon de référence le plus important au monde pour la mobilité, le transport et la logistique. Lors de sa première édition en 1897, ce sont exactement huit véhicules qui étaient présentés. Depuis la manifestation a connu un succès tel que les organisateurs ont scindé les deux secteurs. Depuis 1991, il y a donc l’IAA véhicules commerciaux, qui a lieu dans les années paires à Hanovre, et l’IAA automobiles, qui a lieu dans les années impaires à Francfort.

Cette année, le salon a eu lieu du 22 au 29 septembre. L’un des thèmes centraux abordés lors des conférences a été celui du futur des transports urbains et de la logistique de distribution de marchandises. Comment transporter les personnes et les biens dans les zones urbaines en assurant une efficience écologique et économique optimale? Des bus électriques autopilotés aux réseaux de distribution entièrement électriques et automatisés en allant jusqu’aux drones, les pistes de recherche sont vastes.

« Comment transporter les personnes et les biens dans les zones urbaines »

Les conférences «Urban logistics of the future», «Drones in Logistics: From Vision to Reality» et «Buses for local transport services – zero emissions, safe and connected», ont tenu leurs promesses. Chercheurs et industriels du monde entier ont partagé leurs travaux et leurs réflexions. Les aspects politiques et légaux ont également été abordés avec des représentants du monde politique de haut niveau, tel Thomas Silberhorn, secrétaire d’État au Département de la coopération économique et du développement, et Brigitte Zypries, secrétaire d’État aux Affaires économiques et à l’énergie.