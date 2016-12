Prêts pour le prochain défi

La route, les transports publics, la mobilité douce sont des thèmes centraux dans nos sociétés mobiles, urbaines et pendulaires. Des sujets que nous traitons très régulièrement dans les pages de Chantiers & Rénovation et plus particulièrement dans notre numéro d’octobre-novembre à peine sorti de presse, un «hors-série – spécial communes et travaux publics». Nous y faisons un pointage sur le chantier de CEVA à cinq ans du premier coup de pioche. Vous y découvrirez la vision lausannoise de la mobilité faite de nouveaux aménagements routiers, d’audacieuses passerelles et d’une connaissance du terrain centimètre par centimètre ou les leçons tirées d’un incendie de parking. Nous avons aussi rencontré des ingénieurs de l’État de Vaud, des architectes du comité de la SIA et des entrepreneurs courageux pour parler d’innovation appliquée sur l’un des ponts les plus sollicités de Suisse (p. 44), des rôles de chacun dans le processus de construction (p. 21) ou de transition énergétique (pp. 6, 30 et 52). Tous les projets présentés comportent une part importante de difficulté, un challenge technique et humain que les intervenants se sont évertués à surmonter. Avec succès.

Un programme riche et éclectique qui prouve une fois de plus la diversité et le dynamisme du monde de la construction. Qu’ils soient actifs dans des entreprises privées ou au sein d’entités publiques, ces hommes et ces femmes bâtisseurs s’engagent pour le bien public avec force et passion, et dans leur for intérieur n’attendent qu’une chose: relever le prochain défi !